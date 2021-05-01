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【印度疫情】單日確診數字突破40萬 再創全球紀錄新高

環球社會熱點 18:30 2021/05/01

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印度新冠肺炎疫情再度惡化，當地周五(30）單日新增逾40萬宗確診，再創全球單日感染新冠病毒紀錄新高，單日錄得3,523人死亡。印度單日確診數字已連續10日突破30萬，至今有逾1,900萬人確診。

死亡人數升不停 新冠專屬火葬場早爆棚 【下一頁】

印度本月1日起為全國18歲或以上成年人接種新冠疫苗，但作為全球最大疫苗生產國，由於當地人口眾多，因此仍面臨新冠疫苗供應短缺。作為疫情最嚴重之一的德里邦首席部長，周五(30日）呼籲民眾避免在周六接種首日在疫苗接種中心排隊，憂慮新冠疫苗供應不足，並承諾有更多新冠疫苗會在翌日送抵。

此外，印度東部奧里薩邦（Odisha）亦於週五指，已收到15萬劑新冠疫苗，但由於封城措拖所限，只容許少數民眾接種。

孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃 【下一頁】

當地醫療系統亦瀕臨崩潰，醫院病床位嚴重不足，加上死亡數字屢創新高，太平間及火葬場早已表示不敷應用，不少家庭亦爭相購買藥物和氧氣。

鑑於印度疫情嚴重，全球多個國家都對印度實施入境限制，其中澳洲由周一起，禁止所有在印度及過去14日曾到訪印度的澳洲公民入境，違例者最高面臨五年監禁及6.6萬澳元罰款，亦是首次有國家實行禁止公民回國的政策。

責任編輯：郭麗明

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