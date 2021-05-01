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【券商點睇】中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱

股樓投資 18:24 2021/05/01

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4月下旬，A股明顯喘定，上證指數企穩3400點以上。5月能否再接再勵，向上突破？中國銀河剛發表5月策略報告，近期海外部分國家疫情形勢惡化，但美國等主要國家的生產並未受到顯著影響，需求仍是在恢復，印度、智利等國因疫情影響供給，有利於中國保持出口優勢，生產維持高景氣。

【美股焦點】Twitter業績未達標累股價挫15% 第二季會更差嗎？，請按【見下頁

對大市而言，疫情後修復的邏輯更有利於發達經濟體，由於中國經濟總量增速放緩，會導致A股的上行動能或弱於海外市場。但通過復盤過去A股市場的表現，該行發現部分優質資產的業績增速是可顯著優於經濟總量增長的，因此，在基本面快速增長的助力下，A股市場中仍存結構性機會。

【券商點睇】建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

此外，後續美國通脹面臨一定壓力，美國聯儲局貨幣政策的變化對全球市場流動性的預期有較大影響，雖然中國貨幣政策已回歸常態，A股在流動性方面有安全邊際，但因估值仍然不低，市場表現難免會受到全球股市波動的共振，而且國內貨幣政策的邊際變化也是值得關注的。

配置方面，中國銀河建議留意受益於海外經濟復甦和工業品漲價的板塊，還有碳中和催化產業升級，以及風險釋放較為充分的長期優質資產。

即睇中國銀河挑選十大金股：

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記者：林衛

板塊 美國聯儲局 中國 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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