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侵粉平台教民眾偽造疫苗接種卡 流傳疫苗陰謀論

環球社會熱點 18:00 2021/05/01

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美國新冠疫苗接種進度理想，當地已有1億名民眾接種完成接種兩劑新冠疫苗。但美國有特朗普支持者及反疫苗的網上論壇，有不少帖子教導民眾偽造新冠疫苗接種卡，企圖避開接種新冠疫苗。

紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗 【下一頁】

當美國民眾接種新冠疫苗後，會收到一張由美國疾控中心（CDC）發出的新冠疫苗接種卡，以證明民眾曾接種最少一劑疫苗，至今已有1.4億人已取得該接種卡。

美國有不少企業已要求員工必須接種新冠疫苗，包括聯合航空、矽谷企業Salesforce及不少大學，都需要出示由CDC發出的疫苗接種證明，才能重返工作崗位或校園。由於該疫苗接種卡僅由人手填寫，亦未有任何驗證，因此容易被大量偽造。

各州政府包括懷俄明州和密蘇里州的衛生部門，都分別在網站上載其疫苗接種卡高解像度的樣本格式，更加輕易被偽造。

美國戶外社交唔使戴口罩 拜登望更多人接種疫苗 【下一頁】

外媒發現最近數周在特朗普支持者及反疫苗人士眾集的論壇，教導如何偽造新冠疫苗接種卡的帖子明顯增加，當中親特朗普論壇Patriots，一篇介紹偽造疫苗接種卡的帖更獲得大量留言及支持。

另一方面，在反疫苗論壇4chan及陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）論壇，甚至提醒用戶使用藍色原子筆，更提供輝瑞或Moderna疫苗的批次，增加該接種卡可信程度。由於用戶在註冊帳戶時，只需利用臨時驗證系統，當局亦難以識辨其真實身份。

責任編輯：郭麗明

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