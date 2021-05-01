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【環保商機】Green Monday夥LINE FRIENDS推出聯乘產品　熊大變身環保大使（多圖）

商業 16:41 2021/05/01

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Green Monday與LINE FRIENDS成為綠色夥伴

適逢世界地球月，Green Monday宣布與LINE FRIENDS成為綠色夥伴。除了由 BROWN & FRIENDS擔任Green Monday大使，兩個品牌更聯手推出環保小物。

【期間限定】Shake Shack推出煙燻辣椒芝士系列　今日起全線分店有售（多圖）

未來一個月， BROWN & FRIENDS的BROWN（熊大）、CONY（兔兔）與SALLY（莎莉）等極受歡迎的角色，將化身成為Green Monday大使，宣揚綠色飲食及保護地球的訊息。

LINE FRIENDS又與Green Monday及多個生活時尚品牌，推出聯乘產品。合作品牌包括本地休閒袋品牌「hellolulu」、時尚環保摺疊杯品牌「Stojo」、真空保溫產品「THERMOS膳魔師」以及天然身體護理品牌「everybody LABO」等。

    點擊圖片放大
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這些LINE FRIENDS環保小物將於Green Common網上商店有售。凡於網上商店同時購買Green Common貨品及LINE FRIENDS環保小物即可獲贈一套共四款的LINE FRIENDS明信片。

【開拓商機】 Tiffany推出首個男士訂婚鑽戒系列　香港網店已上架

【營商策略】疫下拓網銷輸不得　Pricerite實惠更新網店及推出新手機App（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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