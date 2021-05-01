【美股焦點】Twitter業績未達標累股價挫15% 第二季會更差嗎？

Twitter（TWTR）日前公布業績，上季度收入10.4億美元，按年增長28%，略高於市場預期，經調整每股盈利0.16美元，高於市場預期的0.14美元。

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然而，上季每日活躍用戶較第四季增加700萬戶，至1.99億戶，惟略低於市場預期的2億戶，另Twitter預計，第二季收入將介乎9.8億至10.8億美元。很明顯，市場對其用戶增長及展望並不收貨，周五（4月30日）股價急瀉15.2%，收報55.22美元。

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分析指，第二季情況可能更差。究其原因，隨着疫苗推出步伐加快，未來將有更多人走出戶外，故看淡Twitter前景，要想再得去年佳績甚為困難。不過，亦有人看好Twitter新的應用功能與直播活動，或能在未來幾個月提升客戶黏著度與收入，並認為公司對未來收入的預估偏保守。

在公司預告無驚喜的第二季收入展望後，至少有8家券商下調目標價格。據報道，在40位分析師中有29位給予Twitter「持有」或更低的評級，其餘則給予「買入」或更高評級，目標價的中間值為70美元。

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記者：林衛