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【騰訊百度】內地直指33個應用程式違反收集使用個人信息　騰訊、百度有份點名

宏觀解讀 16:03 2021/05/01

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內地再有監管機構指，內地多達33款應用程序違反收集使用個人信息，當中百度 （09888） 、騰訊 （00700） 的地圖導航應用程式有份點名。

中央網絡安全和信息化委員會辦公室表示，內地人民群眾反映應用程式非法獲取、超範圍收集、過度索權等侵害個人信息的現象，當中檢測公眾大量使用的應用程式後發現，33款應用程序違反收集使用個人信息。

上述的應用程序當中包括輸入法類、地圖導航類及即時通信類別。當局又提到，百度地圖及騰訊地圖違反必要規定，收集與提供受服務無關的個人信息。

須10日內完成整改

當局提到，這些應用程序的運營商需要在10個工作日內糾正問題，若逾期未完成整改，否則將依法予以處置。當局續指，即時通信應用程式更誘導用戶授權讀取手機充通訊錄信息。

網路安全一直被受關注，早於今年3月份，美國政府發布表示，應用程序運營商不能拒絕客戶不願意提供不必要的個人信息，又要求切實保護互聯網用戶的權利。該規於今日生效。

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記者：謝卓榮

港股 百度集團—SW（09888） 騰訊控股（00700） 騰訊

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