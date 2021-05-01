英格蘭男子闖麥當勞搶劫 要求食麥樂雞但失敗

大部分犯人為錢財都不惜以身犯險，但英格蘭一名男子，卻持仿製手槍闖進麥當勞，舉槍指向職員要求索取金錢及麥樂雞，但被告知只提供早餐食品，男子最終搶去600元英鎊及雙層豬柳漢堡包逃去。該名「麥當勞」賊人事後被抓獲，判處6年監禁。

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22歲男子巴頓（Rudi Batten），被指於2月8日在雅特（Yate）持仿製槍械闖進當地一間麥當勞，於收銀機搶去50元英鎊，其後把槍指住餐廳經理，要求帶他去保險箱搜索錢財，並再偷取350元英鎊。巴頓在搶劫期間，更向麥當勞職員索取麥樂雞，但被告知由於麥樂雞只在下午時段供應，暫時只提供早餐食品，巴頓最終搶走雙層豬柳漢堡後逃去。

巴頓事後前往警局自首。控方指他在事發前一晚，亦在「Miss Millie's Fried Chicken」餐廳搶走200元英鎊及炸雞，他被控告兩項搶劫罪、兩項意圖使用仿製槍械罪及一項在公共場所擁有攻擊性刀具罪名，巴頓表示認罪。

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巴頓代表律師求情指，他對所作的行為感到羞愧和及尷尬，亦勇於認罪，只是他不幸染上毒癮，因此需要金錢償還債務。法官宣布裁決時表示，該名被槍指嚇的員工明顯感到恐懼，以持槍搶劫的行為令人毛骨悚然，最終判處他6年監禁。

責任編輯：郭麗明