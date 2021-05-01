【美股焦點】蔚來汽車首季未扭虧 咩原因令股價逆市升？

中國電動車廠蔚來汽車（NIO） 公布首季虧損48.8億元（人民幣，下同），本來績後股價偏軟，周四（4月29日）已插5.3%，至周五（4月30日）更一度低開3.2%，惟當日便拗腰向上，最終倒升2.2%，表現跑贏大市。

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早前，市場一直憂慮供應鏈和晶片供應短缺會影響蔚來的生產，但似乎業績出來反令部分投資者釋懷。有分析指，蔚來股價V彈，跟出車量有關。首季蔚來的交付了2.006萬輛汽車，按年上升423%，較上季也增長近16%，預計第二季交付量介乎2.1至2.2萬輛，銷售額在12.4億至12.9億美元之間。

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雖然蔚來CEO李斌稱晶片供應已是整個產業鏈的嚴峻問題，5月的短缺情況恐怕有更大衝擊。不過券商對蔚來仍投信任票，指其產量穩定在每月約7,500輛，瑞穗予其「買入」評級。

另外，蔚來又宣布參與位於合肥新橋的電動汽車產業園區Neo Park的建造項目，全年汽車產能100萬輛，電池年產能達100GWh。

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記者：林衛