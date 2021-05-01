  • 29°C
香港時間 : 2021501日 (六) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】蔚來汽車首季未扭虧 咩原因令股價逆市升？

股樓投資 16:11 2021/05/01

分享：

中國電動車廠蔚來汽車（NIO） 公布首季虧損48.8億元（人民幣，下同），本來績後股價偏軟，周四（4月29日）已插5.3%，至周五（4月30日）更一度低開3.2%，惟當日便拗腰向上，最終倒升2.2%，表現跑贏大市。

【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼，請按【見下頁

早前，市場一直憂慮供應鏈和晶片供應短缺會影響蔚來的生產，但似乎業績出來反令部分投資者釋懷。有分析指，蔚來股價V彈，跟出車量有關。首季蔚來的交付了2.006萬輛汽車，按年上升423%，較上季也增長近16%，預計第二季交付量介乎2.1至2.2萬輛，銷售額在12.4億至12.9億美元之間。

【至叻板塊】港股瀰漫壞消息受制50天綫 4板塊靠一股救全家，請按【見下頁

雖然蔚來CEO李斌稱晶片供應已是整個產業鏈的嚴峻問題，5月的短缺情況恐怕有更大衝擊。不過券商對蔚來仍投信任票，指其產量穩定在每月約7,500輛，瑞穗予其「買入」評級。

另外，蔚來又宣布參與位於合肥新橋的電動汽車產業園區Neo Park的建造項目，全年汽車產能100萬輛，電池年產能達100GWh。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

蔚來（美：NIO） 美股 買入 電動車 中國

下一篇文章

血糖不穩 6大症狀易心肌梗塞　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡