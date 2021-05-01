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【券商點睇】建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股

股樓投資 14:30 2021/05/01

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建銀國際預期，股市第二季可能面對進一步的下行壓力，原因有三。第一，主要股市估值都高於歷史水平，多數指數的市盈率接近高於1個標準差。

【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼，請按【見下頁

第二，通脹上升可能導致市場開始擔心收緊貨幣政策的時間點。第三，中美阿拉斯加會晤顯示，兩國關係短期內難以修復，但氣候領域的合作可能會率先有所突破。

【至叻板塊】港股瀰漫壞消息受制50天綫 4板塊靠一股救全家，請按【見下頁

對於港股預測，恒指波動區間介乎27000至29500點；國指介乎10000至11500點；科技指數在7500至9000點之間。

該行指，恒指預測市盈率為13.2倍，接近過去10年歷史波動區間的高點。市場開始下調盈利預測，導致恒指估值走高，從今年高點至4月8日，恒指盈利預測下調4.8%，國指下調9.7%。

第二季股市風格切換並未結束，由於利率預期上升，將有利金融股；如果各國開始恢復正常通關，能源、旅遊及消費板塊都是受益者。

至於成長股短期估值壓力消化後，仍是中長期的配置方向。根據過去15年的經驗，合適的買入點可能是利率見頂之後。

 

即睇建銀國際第二季推介股：

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記者：林衛

買入 市盈率 金融 恒生中國企業指數 恒生指數 板塊 低吸 港股

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