【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼

英特爾（Intel）首席執行官基辛格（Pat Gelsinger)正尋求在歐洲擴大晶片產能，但強調建廠的前題是有足夠的政府補貼。

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他說：「在半導體領先的台灣和韓國，政府大約補貼業者40%的成本，我們拿到的補貼也要有這樣的水準才有競爭力。」

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舉例，一座全新的晶圓工廠成本至少100億美元，一次興建兩座才能發揮規模經濟的效益，換言之，若歐洲想吸引英特爾設廠，政府須拿出80億美元的補貼。

據報道，目前英特爾在德國設廠的機會相當大，他督足德國政府盡快作出補貼的決定，「現在是歷史關鍵時刻，我們還能扭轉下滑趨勢，減少對亞洲廠商的依賴，5年後就太晚了。」

資料顯示，目前有8成晶片在亞洲生產，當中7成銷往歐美。目前因晶片短缺已衝擊歐美汽車業，故歐洲有必要自建工廠，保障晶片供應。

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記者：林衛