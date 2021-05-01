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【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼

股樓投資 14:03 2021/05/01

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英特爾（Intel）首席執行官基辛格（Pat Gelsinger)正尋求在歐洲擴大晶片產能，但強調建廠的前題是有足夠的政府補貼。

【油價回落】憂慮印度疫情打壓石油需求 油價創三周來最大單日跌幅，請按【見下頁

他說：「在半導體領先的台灣和韓國，政府大約補貼業者40%的成本，我們拿到的補貼也要有這樣的水準才有競爭力。」

【買樓理財】放棄鑽石廳屋苑　揀靚則兼有會所私樓　花逾千萬買鑽石山盤，請按【見下頁

舉例，一座全新的晶圓工廠成本至少100億美元，一次興建兩座才能發揮規模經濟的效益，換言之，若歐洲想吸引英特爾設廠，政府須拿出80億美元的補貼。

據報道，目前英特爾在德國設廠的機會相當大，他督足德國政府盡快作出補貼的決定，「現在是歷史關鍵時刻，我們還能扭轉下滑趨勢，減少對亞洲廠商的依賴，5年後就太晚了。」

資料顯示，目前有8成晶片在亞洲生產，當中7成銷往歐美。目前因晶片短缺已衝擊歐美汽車業，故歐洲有必要自建工廠，保障晶片供應。

 

【延伸閱讀】至叻板塊：港股瀰漫壞消息受制50天綫 4板塊靠一股救全家，請按【見下頁

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記者：林衛

歐洲 板塊 經濟 晶片 補貼 Intel 德國

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