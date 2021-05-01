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【輝瑞疫苗】料夏天公布臨床數據 美國11歲以下兒童有望年底前接種

環球社會熱點 14:04 2021/05/01

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目前的新冠疫苗最多只容許16歲或以上人士接種，多間研發新冠疫苗的藥廠正針對兒童及青少年進行臨床測試。輝瑞指最快於夏天末取得5至11歲兒童接種疫苗的成效數據，希望今年底前為兒童接種輝瑞疫苗。

BioNTech料須打第3針疫苗（第二版） 【下一頁】

德國生物科技公司BioNTech聯合創辦人圖雷奇（Ozlem Tureci）表示，藥廠正為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗進行臨床測試，預料夏天末至秋天可取得成效數據。藥廠將向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交數據，希望年底前獲批准為兒童接種輝瑞疫苗。

輝瑞及BioNTech的新冠疫苗於3月底開始在6個月至11歲健康兒童進行臨床測試。在首階段試驗中，藥廠根據兒童年齡劃分成3個實驗組別，包括6個月至2歲幼童、2至5歲孩童及5至11歲兒童。研究人員會先針對5至11歲群組進行疫苗劑量評估，並率先取得該組別實驗數據，其後才擴展至其餘年齡組別。

英國增購6000萬劑 料秋季為國民打第3針 【下一頁】

FDA早已批准輝瑞疫苗緊急授權使用於16 歲或以上人士，輝瑞疫苗亦成為美國主要接種的新冠疫苗之一。輝瑞本月已要求FDA批出緊急授權用於12至15歲青少年，同時向歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)提交申請，要求將疫苗適用對象範圍擴展到12歲至15歲。

責任編輯：郭麗明

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