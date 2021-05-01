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【太空科技】SpaceX被競爭對手投訴　美國太空總署擱置225億元太空船合約

商業 14:30 2021/05/01

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由於受到競爭對手的激烈反對，NASA決定先擱置合約。

Elon Musk旗下的SpaceX早前獲美國太空總署NASA批出總值29億美元（約225億港元）合約，建造前往月球的太空船 。但由於受到競爭對手的激烈反對，NASA決定先擱置合約。

【職場招聘】天文台請雷達機械師　起薪48,860元　要做什麼工？

NASA 原本計劃最快於 2024年讓太空人重返月球表面，這計劃被喻為世界兩大首富之爭。因為除了Elon Musk的SpaceX外，投標者亦包括亞馬遜創辦人Jeff Bezos的Blue Origin與Dynetics組成的團隊。

太空產業人員原本預計太空船開發工作將由2間公司完成，故早前NASA向SpaceX批出合約的消息一出後，便引發競爭對手Blue Origin 及Dynetics抗議。Blue Origin認為NASA在最後一刻才改變目標，對其他公司不公平；縮小供應範圍，又會對人類登陸月球的計畫帶來影響。

據指，現時美國政府將會就抗議進行調查，而NASA則會暫緩合約。換言之，在正式裁決出爐之前，SpaceX亦未能取得合約資金，亦無法與NASA會談。

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責任編輯：葉泳珊

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