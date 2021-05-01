【油價回落】憂慮印度疫情打壓石油需求 油價創三周來最大單日跌幅

世界第三大石油消費國印度的疫情大反彈，周四（4月29日）累計確診病例數超過了1,800萬，需求的不確定性令油價由高位回落。

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美國紐約和布蘭特原油期貨均創下逾三周來最大單日跌幅。布蘭特原油期貨結算價報每桶67.25美元，下跌1.31美元，跌幅1.9%，周五（4月30日）是6月布蘭特原油合約的最後一個交易日。

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另一方面，6月紐約期貨結算價為每桶63.58美元，跌幅2.2%。

目前，全球的燃料需求可謂好壞參半，疫情穩定的美國和中國消費正在上升，但其他國家卻可能恢復封鎖措施，以控制疫情擴散。以月度計算，紐約和布蘭特期油均錄得近6%和8%的漲幅。

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記者：林衛