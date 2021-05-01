【期間限定】Shake Shack推出煙燻辣椒芝士系列　今日起全線分店有售（多圖）

▲ Shake Shack推出全新期間限定Chipotle煙燻辣椒芝士系列

Shake Shack推出全新期間限定Chipotle煙燻辣椒芝士系列，今日起香港全線6間分店同步限時供應。

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Shake Shack今次推出的Chipotle煙燻辣椒芝士系列，以濃郁車打芝士、香辣chipotle煙燻辣椒ShackSauce，以及幼滑chipotle煙燻辣椒車打芝士醬，創出4個新款式，包括Chipotle Cheddar Burger、 Chipotle Cheddar Chick’n 、Chipotle Cheddar Dog及 Chipotle Cheddar Cheese Fries。

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Shake Shack廚藝總監Mark Rosati指：「這次推出的滋味菜式，是我們為鐘情香辣味道的Shack fans而設，辛辣與鹹香平衡得恰到好處。」新系列由今日起已於Shake Shack香港6間分店有售。顧客又可以於order.shakeshack.com.hk，預先預訂食品，減省等待的時間。

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責任編輯：葉泳珊