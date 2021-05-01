實現智慧城市 聯通香港正式推出5G服務

中國聯通（香港）今日（1日）推出5G服務，共有30多款5G服費計費供選擇月，滿足不同客戶需求，全方位覆蓋粵港澳大灣區，實現5G數據共享。

聯通國際董事長兼總裁孟樹森指出，隨著新冠肺炎疫情及疫苗逐步接種，大灣區商業活動正逐漸恢復，對5G通信服務與日俱增。相信全面5G網絡覆蓋及多元5G服務計劃，可為本港客戶帶來優質5G體驗，加快香港實現智慧城市的目標。

公司指出，由即日起預先登記客戶可享有專人開通服務，其他客戶可於聯通香港各大門市及CUniq網上商城辦理5G服務計劃。

此外CUniq為部份客戶提供5G計劃免費升級服務，合資格客戶會收到SMS通知。

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編輯：李秀雯