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將屋企變成機艙 HKExpress賣機上手推車及手挽櫃

股樓投資 13:57 2021/05/01

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新冠疫情下，航空業復甦無期，航空公司只好各出奇謀，通過不同的方式開源，以增加收入。最新HK Express於社交網站表示，將公開發售飛機上的手推車及手挽櫃。

公司於社交網問網民，「咩話？我可以將機上手推車帶番屋企？」表示即將於旗下免稅商品網站，售賣數款限量版機上手推車及手挽櫃，又指每一架都有獨一無二嘅生產編號，「記錄住佢哋一點一滴嘅飛行歷程」。

公司更提出建議，稱可以將手推車及手挽櫃轉換成實用儲物櫃、茶几又或鞋櫃等，「將屋企變成屬於您嘅機艙。」惟暫時未有正式發售日期及售價。不過網民似乎唔多「buy」這個概念，反問公司「遲啲係咪將飛機斬件嚟賣？」、「會唔會遲啲賣埋飛機？」

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編輯：李秀雯

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