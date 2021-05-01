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中資恒力隆或接貨 傳新世界逾13億沽銅鑼灣巨舖　

股樓投資 17:37 2021/05/01

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零售舖市未見好轉，不過市場再現中資大手購入核心區巨舖。市場消息透露，由新世界發展（00017）持有的銅鑼灣翡翠明珠廣場巨舖，市傳以逾13億元易手，新買家市傳為兩年前斥資150億元購入太古城中心兩期寫字樓的中資地產商陳長偉旗下恒力隆投資。是次涉額達13億元的舖位「大刁」，料為過去八年來成交額最大的街舖成交個案。

惠康、金行租用　每月收租430萬

據悉，最新易手的巨舖物業為百德新街22至36號翡翠明珠廣場巨舖地下1、2號鋪及地庫，面積約22,600平方呎，目前由一間珠寶金行及超市惠康承租，月租合共高達430萬元。以市傳成交價計算，呎價約5.75萬元，回報約3.9厘。

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編輯：李秀雯

新世界 成交 銅鑼灣 商廈

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