年初累計回報9,319元 4月強積金人均賺4,812元　

駿隆表示，截至4月23日，駿隆強積金綜合指數於本月錄得2.4%，4月強積金人均賺4,812元，而今年初至今累計回報9,319元。

股票基金指數於4月回報為3.2%，年初至今回報6.8%；混合資產基金指數月內回報2.7%，年初至今回報4.2%；固定收益基金指數月內回報0.4%，年初至今回報則負0.4%。

附屬成分基金指數方面，4月份回報最佳為混合資產基金（股票比例 80至100%），錄得3.2%，年初至今回報6.6%；其他基金均錄得正回報，惟強積金保守基金月內回報為0%。

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編輯：李秀雯