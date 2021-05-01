【開拓商機】 Tiffany推出首個男士訂婚鑽戒系列　香港網店已上架

▲ Tiffany & Co.最近首次推出男士訂婚鑽戒系列

同性婚姻越來越普遍，Tiffany & Co.最近亦首次推出男士訂婚鑽戒系列，希望可以開拓高端珠寶的新市場。

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Tiffany & Co.於昨日首次公布男士訂婚鑽戒系列，並以品牌創辦人Charles Lewis Tiffany之名，來命名這個新系列。

品牌指，男士訂婚戒指的設計與傳統戒指不同，設計帶有亮眼的鑽石在戒指中心。這些戒指均以圓形明亮式切割或祖母綠切割鑽石，最多可重達5卡。

考慮到同性婚姻普及，以及時裝界越來越多中性設計，Tiffany希望新系列可以成為穩定的收入增長動力。該公司去年的珠寶銷售額超過40億美元（約310.7億港元），當中女士訂婚戒指約佔總收入的26％。

男士訂婚鑽戒系列將會由下月起在全球特定分店有售，而網店則已經全部上架。新系列已於Tiffany的香港網店上架，共有6個款式，不過顧客暫時亦需電郵至客戶服務部查詢購買詳情。

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責任編輯：葉泳珊