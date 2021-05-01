【抽PS5】PS5第7次開賣　一文看清PS5抽籤方法（附連結）

Sony索尼（美：SNE）最新推出的PlayStation 5（PS5）供不應求。Sony PS5於4月30日（五）起，官方第7次開賣。香港官方PlayStation更再次展開抽籤活動，雖然部分零售連鎖店於今午截止抽籤，惟仍有不少抽籤活動進行中。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

PlayStation 5推出逾5個月已勁賣780萬部【下一頁】了解更多

香港Suning（抽籤日期：4月30至5月7日）

香港Suning表示，抽籤登記日期為4月30至5月7日，並於5月14日公布結果。Suning又提醒，獲得優先購買資格會員將收到得獎確認SMS及電郵通知購買安排。

【抽籤連結】

Aeon（抽籤日期：4月30至5月2日）

Aeon表示，抽籤日期預定於5月3日12時，查詢結果及付款日期為5月3日15：00至5月5日23：59。

【抽籤連結】（PS5光碟版）

【抽籤連結】（PS5數碼版）

PlayStationHK官網（5月2日23：59截止）

另外，擁有PlayStation Plus的會員亦可於PlayStationHK官方網頁進行抽籤。抽籤截止日期為5月2日晚上11時59分截止；中籤者將於5月5日至5月9日內收到電話及電郵通知。

【抽籤連結】

相關文章：【PS5】PlayStation 5國行版今日起預售 5月15日起正式發售