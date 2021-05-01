  • 29°C
香港時間 : 2021501日 (六) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抽PS5】PS5第7次開賣　一文看清PS5抽籤方法、最遲5月7截止（附連結）

Hot Talk 11:58 2021/05/01

分享：

Sony索尼（美：SNE）最新推出的PlayStation 5（PS5）供不應求。Sony PS5於4月30日（五）起，官方第7次開賣。香港官方PlayStation更再次展開抽籤活動，雖然部分零售連鎖店於今午截止抽籤，惟仍有不少抽籤活動進行中。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

PlayStation 5推出逾5個月已勁賣780萬部【下一頁】了解更多

 

香港Suning（抽籤日期：4月30至5月7日）

香港Suning表示，抽籤登記日期為4月30至5月7日，並於5月14日公布結果。Suning又提醒，獲得優先購買資格會員將收到得獎確認SMS及電郵通知購買安排。

抽籤連結

Aeon（抽籤日期：4月30至5月2日）

Aeon表示，抽籤日期預定於5月3日12時，查詢結果及付款日期為5月3日15：00至5月5日23：59。

抽籤連結】（PS5光碟版）

抽籤連結】（PS5數碼版）

PlayStationHK官網（5月2日23：59截止）

另外，擁有PlayStation Plus的會員亦可於PlayStationHK官方網頁進行抽籤。抽籤截止日期為5月2日晚上11時59分截止；中籤者將於5月5日至5月9日內收到電話及電郵通知。

抽籤連結

相關文章：【PS5】PlayStation 5國行版今日起預售　5月15日起正式發售

美股 索尼（Sony，美：SNE） 零售 PlayStation Sony

下一篇文章

【小米舊臣】字節跳動財務總監周受資　兼任TikTok行政總裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】標指納指4月累升5%　航空郵輪股跑贏（不斷更新）
【美股市況】標指納指4月累升5%　航空郵輪股跑贏（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　騰訊美團京東等13企業參加、美團京東跌約3%齊失300關（附短片）
【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　騰訊美團京東等13企業參加、美團京東跌約3%齊失300關（附短片）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）