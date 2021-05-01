【至叻板塊】港股瀰漫壞消息受制50天綫 4板塊靠一股救全家

受中國官方製造業PMI差過預期，以及金融監管部門約談科網公司的消息拖累，恒指周五（4月30日）挫578點，失守29000點之餘，更未能企穩50天綫，即29078點，反映港股並未轉強勢，或維持橫行格局。

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表面看，各板塊的升跌幅甚為狹窄，表現至叻的體育用品股平均升幅僅3.6%，而至水皮的啤酒股亦不過下挫5.4%。但不說不知，過去一周表現至叻的4個板塊中，都是靠一股救全家，其中一隻二三綫科網股的升幅多達46.9%。

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受印度疫情反彈的消息刺激，多隻生物科技股彈起，開拓藥業（09939）一周勁升43%，還有幾隻股份升幅超過一成。

即睇過去一周至叻股份及板塊表現：

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記者：林衛