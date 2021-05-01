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【航空自救】HK Express發售限量版機上手推車　網民留言：是否準備結業？

商業 10:28 2021/05/01

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HK Express亦有回覆市民查詢，稱外國航企以往亦有售賣退役餐車作收藏用途，盼大眾不要擔心。（Facebook圖片）

新冠肺炎疫情困擾全球超過一年，雖然旅遊氣泡計劃已公布，但航空公司仍要設法開源節流。HK Express昨晚則在Facebook宣布，將會發售機上手推車，不過則引起網民對HK Express前景的疑慮。

【營商策略】疫下拓網銷輸不得　Pricerite實惠更新網店及推出新手機App（多圖）

HK Express的Facebook貼文以「有無諗過將飛行感覺帶番屋企？」為題，透露即將在其免稅商品網站開賣幾款限量版機上手推車和手挽櫃，每一架亦有獨一無二的生產編號。HK Express又指，顧客可以把產品當成家中的儲物櫃、茶几、鞋櫃等，把家居變成專屬「機艙」。開賣日期將會再作公布。

不過，貼文一出，惹來網民留言並問道HK Express是否準備結業，更指有「變賣家當」的感覺。HK Express亦有回覆市民查詢，僅指今次出售的機上手推車和手挽櫃是來自退役飛機，又稱外國航企以往亦有售賣退役餐車作收藏用途，盼大眾不要擔心。

同時亦有人期待今次發售的限量版機上手推車和手挽櫃，又擔心開賣時被瞬間被搶購一空。

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【職場招聘】天文台請雷達機械師　起薪48,860元　要做什麼工？

責任編輯：葉泳珊

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