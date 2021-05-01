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【美股收市】通脹升溫惹收水疑慮 道指回吐185點 納指跌0.9%

股市 04:12 2021/05/01

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市場憂慮通脹升溫令儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，美股明顯回吐。美元上揚，升穿91大關。
道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。今年初以來，道指累漲10.7%，標指升11.3%，納指漲8%。
亞馬遜季績報捷，股價周五先升後回順，微跌0.1%。社交媒體Twitter第二季度盈測遜預期，股價挫15%。
市場持續憂慮聯儲局會縮減量寬，美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）再促開始討論削減支援經濟措施的議題，因為隨著美國經濟從大流行病中恢復過來，到達就業和通脹目標這一門檻比預期要快，又警告金融市場失衡情況嚴重。
他注意到金融市場過度冒險的跡象，認為儲局應盡早開始討論縮減債券購買量。卡普蘭的取態，與聯儲局主席鮑威爾稱暫不討論減買債的言論有所分歧。
美國3月個人消費開支（PCE）按月升0.5%，按年升2.3%；被聯儲局視為通脹指標的核心個人消費開支（core PCE）按月升0.4%，按年則升1.8%。
消費開支數據理想，帶動美滙指數尾段漲0.75%，報91.29；比特幣尾段報56737美元，漲約7%。現貨金價反覆，收報1769.1美元，仍跌0.16%。

責任編輯：柯志宏

 

Twitter（美：TWTR） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 標準普爾500指數 比特幣 通脹 鮑威爾 美元 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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