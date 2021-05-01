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【新股IPO】喜馬拉雅FM遞交上市申請　集資最多78億元、最快5底月上市

股市 11:18 2021/05/01

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內地音頻分享平台喜馬拉雅FM於昨日正式遞交上市申請，股票代號為「XIMA」。外電早前報道指，集資目標介乎於5億美元至10億美元（約39億至78億港元），其上市估值可超過50億美元（約390億港元）。另一消息指，公司最快於下周進行路演並計劃於5月底上市。

招股書顯示，喜馬拉雅FM的戰略投資者包括騰訊 （00700） 、閲文 （00772） 、百度 （09888） 、小米 （01810） 、好未來（美：TAL）、索尼音樂。

2020年喜馬拉雅營收為40.5億元人民幣（下同），同比增長超50%。2021年一季度營收為11.6億元，同比增長超65%。截至2021年第一季度，喜馬拉雅全場景月活躍用戶已達到2.50億，包括喜馬拉雅移動端月活用戶1.04億和IoT及其他第三方開放平台月活用戶1.46億。

高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯席承銷商。

【新股IPO】騰訊小米京東數科有份投資 喜馬拉雅傳已秘密提交美國上市申請

【新股IPO】中國音頻分享平台喜馬拉雅FM傳計劃赴美上市 　喜馬拉雅FM：未有明確計劃

編輯：李勝君
 

美股 百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 閱文集團（00772） 騰訊控股（00700） 股票 營收 小米 IPO 集資

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