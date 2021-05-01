血糖不穩 6大症狀易心肌梗塞　

糖尿病患最害怕的應該要是什麼？高血糖嗎？其實比起過高的血糖，「低血糖」造成的危險是更立即的，發生一次低血糖就像發生一次心肌梗塞一樣嚴重。

低血糖為什麼危險？

相信糖尿病患者都很清楚，高血糖會造成血管發炎，導致心血管疾病、腎功能下降等等不同的併發症，所以讓血糖維持在正常值，是每天必做的目標。

但低血糖其實也會對心血管造成問題，因為身體需要糖分作為能量來源，如果發生低血糖，會刺激腎上腺素分泌，試圖啟動「覓食」的模式，但腎上腺素的分泌同時也會增加心率、加大心臟的負荷。

而心臟跳動變快，需要的氧氣量就增加了，可能在很短的時間內，就會導致局部缺血、血管攣縮，而引發心肌梗塞。台灣糖尿病衛教學會秘書長王治元說，低血糖會增加3-4倍的心血管疾病風險，而且比高血糖更容易發生急性心肌梗塞。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯