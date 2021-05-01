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血糖不穩 6大症狀易心肌梗塞　

理財智慧 15:18 2021/05/01

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糖尿病患最害怕的應該要是什麼？高血糖嗎？其實比起過高的血糖，「低血糖」造成的危險是更立即的，發生一次低血糖就像發生一次心肌梗塞一樣嚴重。

低血糖為什麼危險？

相信糖尿病患者都很清楚，高血糖會造成血管發炎，導致心血管疾病、腎功能下降等等不同的併發症，所以讓血糖維持在正常值，是每天必做的目標。

但低血糖其實也會對心血管造成問題，因為身體需要糖分作為能量來源，如果發生低血糖，會刺激腎上腺素分泌，試圖啟動「覓食」的模式，但腎上腺素的分泌同時也會增加心率、加大心臟的負荷。

而心臟跳動變快，需要的氧氣量就增加了，可能在很短的時間內，就會導致局部缺血、血管攣縮，而引發心肌梗塞。台灣糖尿病衛教學會秘書長王治元說，低血糖會增加3-4倍的心血管疾病風險，而且比高血糖更容易發生急性心肌梗塞。

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編輯：李秀雯

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