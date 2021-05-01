▲ 字節跳動財務總監周受資，兼任TikTok行政總裁。（網上圖片）

前小米國際部總裁周受資，剛跳槽到字節跳動當財務總監（ CFO） ，獲抖音母公司字節跳動(ByteDance)宣布，將由他來兼任 TikTok 行政總裁一職。在 TikTok 原 CEO Kevin Mayer 離任後，一直擔任臨時負責人的 Vanessa Pappas，未來則會負責公司營運總監（COO ）的職務。

「周受資對公司和行業都很熟悉理解，在科技領域工作過十多年，很早期就主導投資過字節跳動。」字節跳動 CEO 張一鳴說，「作為 TikTok CEO，周受資將主要負責公司治理和長期業務規劃等工作。」

對於自己要扮演的新角色，周受資表示「很榮幸能擔此重任」，同時他也稱自己「將與 Vanessa 齊心協力，推動 TikTok 發展成為一個充滿靈感和創意的全球社群。」周受資的當務之急，估計還是要先解決好 TikTok 在美國正當生存下去的問題。



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編輯：李勝君