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字節跳動財務總監周受資　兼任TikTok行政總裁

股市 01:19 2021/05/01

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字節跳動財務總監周受資，兼任TikTok行政總裁。（網上圖片）

前小米國際部總裁周受資，剛跳槽到字節跳動當財務總監（ CFO） ，獲抖音母公司字節跳動(ByteDance)宣布，將由他來兼任 TikTok 行政總裁一職。在 TikTok 原 CEO Kevin Mayer 離任後，一直擔任臨時負責人的 Vanessa Pappas，未來則會負責公司營運總監（COO ）的職務。

「周受資對公司和行業都很熟悉理解，在科技領域工作過十多年，很早期就主導投資過字節跳動。」字節跳動 CEO 張一鳴說，「作為 TikTok CEO，周受資將主要負責公司治理和長期業務規劃等工作。」

對於自己要扮演的新角色，周受資表示「很榮幸能擔此重任」，同時他也稱自己「將與 Vanessa 齊心協力，推動 TikTok 發展成為一個充滿靈感和創意的全球社群。」周受資的當務之急，估計還是要先解決好 TikTok 在美國正當生存下去的問題。


【小米業績】小米上季經調整純利升37%、績後跌4%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）

【字節跳動】TikTok被控收集兒童私隱數據或面臨數十億英鎊賠償　公司：會積極抗辯

【抖音母企】字節跳動傳今季於港遞交上市申請、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元　38歲張一鳴身家超馬雲

TikTok蟬聯全球下載量榜首 為全球最具影響力平台

編輯：李勝君

 

 

社交平台 美股 小米 抖音 字節跳動 張一鳴 跳槽

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