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【小米舊臣】字節跳動財務總監周受資　兼任TikTok行政總裁

股市 11:53 2021/05/01

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字節跳動財務總監周受資，兼任TikTok行政總裁。（網上圖片）

小米 （01810） 前國際部總裁周受資，剛跳槽到字節跳動當財務總監（ CFO） ，獲抖音母公司字節跳動（ByteDance）宣布，將由他來兼任 TikTok 行政總裁一職。在 TikTok 原 CEO Kevin Mayer 離任後，一直擔任臨時負責人的 Vanessa Pappas，未來則會負責公司營運總監（COO ）的職務。

周受資指家庭原因跳糟字節跳動，詳見【下一頁】

「周受資對公司和行業都很熟悉理解，在科技領域工作過十多年，很早期就主導投資過字節跳動。」字節跳動 CEO 張一鳴說，「作為 TikTok CEO，周受資將主要負責公司治理和長期業務規劃等工作。」

對於自己要扮演的新角色，周受資表示「很榮幸能擔此重任」，同時他也稱自己「將與 Vanessa 齊心協力，推動 TikTok 發展成為一個充滿靈感和創意的全球社群。」周受資的當務之急，估計還是要先解決好 TikTok 在美國正當生存下去的問題。

相關文章：【字節跳動】TikTok被控收集兒童私隱數據或面臨數十億英鎊賠償　公司：會積極抗辯

相關文章：【抖音母企】字節跳動傳今季於港遞交上市申請、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元　38歲張一鳴身家超馬雲

相關文章：TikTok蟬聯全球下載量榜首 為全球最具影響力平台

編輯：李勝君

 

 

港股 小米集團－W（01810） 社交平台 小米 抖音 字節跳動 張一鳴 跳槽

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