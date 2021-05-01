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減肥應避免飲哪種咖啡？咖啡熱量排名

理財智慧 14:12 2021/05/01

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香港人經常於Starbucks和Mc cafe兩間連鎖咖啡店買咖啡，而官方網站所顯示的11種咖啡營養成分，分別是美式咖啡、意式特濃咖啡、鮮奶咖啡、朱古力咖啡、意式泡沫咖啡、蜂蜜鮮奶咖啡、Flat White、康寶藍（Con Panna）、雲呢拿鮮奶咖啡。今次分別比較它們的糖分含量和熱量。

除了美式咖啡、齋啡、特濃咖啡等，大部分手沖咖啡都含有牛奶，例如Latte或Cappuccino。其實咖啡中的致肥元素並非完全在糖含量，而是在牛奶含量上。簡而言之，一杯咖啡中的牛奶比例愈多，熱量亦愈高。若在減肥中但又想飲咖啡提神，可轉脫脂奶或燕麥奶、豆奶飲用。

咖啡因超標警號

世界衛生組織建議，成年人一天攝取的咖啡因量不應超過300毫克至400毫克。如果患有心臟疾病，一天不能攝取超過150至200毫克咖啡因；青少年一天不要超過100毫克；孕婦則是一天不要超過100到200毫克。

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編輯：李秀雯

朱古力 糖分 Cafe 熱量 咖啡 香港 星巴克 減肥

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