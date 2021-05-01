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方便認證身份 網上人壽保險Blue推「智方便」

理財智慧 07:54 2021/05/01

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香港首家網上人壽保險Blue採用「智方便」身分認證服務，讓客戶以智能方式，於網上投保時進行更便捷的身分認證。

公司指，已登記「智方便」的客戶在投保時，無須上載自己的身分證圖像，只需透過「智方便」流動應用程式，即可進行數碼身分進行認證。其行政總裁兼執行董事孔德秋表示，Blue網上平台增加「智方便」身分認證功能，可提供更優質的網上投保過程，以滿足客戶對這方面日益殷切的需求。

「智方便」用戶可以首年保費優惠138元申請WeMedi門診保，未來該身份認證功能將逐步應用於Blue的其他保險產品。

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編輯：李秀雯

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