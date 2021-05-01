【阿里巴巴9988】阿里高層傳今年凍薪 上調初級員工薪酬以阻人才流失

外地媒體引述消息報道，早前捲入反壟斷調查的科網巨頭阿里巴巴（09988），已凍結今年高管加薪計劃，但決定提高普通員工的加薪幅度，以便留住人才。阿里在回覆有關傳聞時指，該公司擁有頗具競爭力的薪酬體系，反映其優先培養下一代人才的立場。對於高管加薪凍結的消息，公司則不予置評。阿里巴巴周五收報225元，跌2.7%。

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內地國家市場監督管理總局上月宣布，裁定阿里巴巴濫用市場支配地位，處以罰款總計182億元人民幣，創下中國反壟斷罰金的最高紀錄，市場估計，有關罰款開支料於公司未來的業績上反映。

另一方面，企查查Ａｐｐ顯示，4月26日，阿里系金融科技平台螞蟻集團旗下的螞蟻財富（上海）金融信息服務有限公司發生工商變更，胡曉明退出法定代表人，由黃浩接任。胡曉明在3月中辭任了螞蟻集團首席執行官一職。資料顯示，螞蟻財富（上海）金融信息服務有限公司成立於2014年，經營範圍包括金融信息服務，金融產品的研究開發、設計、咨詢服務，市場信息咨詢與調查等，由上海雲進信息技術有限公司100％控股，後者為螞蟻科技集團股份有限公司全資子公司。

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