【京東9618】京東傳有意收購 海航集團境內資產

目前身處財政危機的海航集團，傳旗下資產正獲其他大型企業注視。外電消息指，內地網購平台營運商京東(09618)以及復星國際(00656)，都有興趣收購海航集團的境內資產。對海航集團資產有興趣的企業，亦包括國航(00753)和中國平安(02318)。消息指，料有關資產達成交易，金額規模料值數十億美元。

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海航集團旗下，屬內地大型航空企業之一的海南航空，同樣處於財困危機。日前吉祥航空(滬：603885)宣布，有意夥拍其他投資者組成合夥公司收購航空資產，投資額不超過300億元人民幣。消息指，吉祥航空有意收購海航集團旗下的航空資產。

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日前，海南航空母公司海航控股(滬：600221)，去年勁蝕640億元人民幣，創A股有史以來單一公司最大虧損紀錄。由於虧損金額高於公司前年的淨資產為514億元人民幣，意味海航控股陷入資不抵債的情況。

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