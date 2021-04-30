  • 25°C
香港時間 : 2021501日 (六) 00:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金斯瑞CAR-T療法在歐洲遞交上市申請 歐洲當局批准加速評估

股市 23:26 2021/04/30

分享：

金斯瑞CAR-T療法歐洲遞交上市申請。

金斯瑞 （01548） 披露，旗下非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）於4月30日宣布，向歐洲藥品管理局（EMA）提交了上市許可申請，以尋求批准將西達基奧侖賽（cilta-cel）用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤患者。

cilta-cel是一種在研的靶向B細胞成熟抗原（BCMA）嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，用於治療多發性骨髓瘤。上市許可申請基於在美國血液學會（ASH）2020年年會上公佈的1b/2期CARTITUDE-1研究的積極結果，由傳奇生物cilta-cel的合作夥伴Janssen向EMA提交。

傳億騰醫藥今尋求上市聆訊 　集資約23億元【下一頁】

金斯瑞稱，EMA人用藥品委員會（CHMP）批准了對上市許可申請的加速評估。當確定某藥品具有重大公共衛生意義和治療創新性，並且可以顯著減少評估上市許可申請的審查時間時，CHMP會批准進行加速評估。cilta-cel此前獲得EMA優先藥物（PRIME）認定。目前，美國食品和藥物管理局（FDA）正在審查基於CARTITUDE-1研究的尋求批准cilta-cel的生物製品許可申請（BLA）。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【金斯瑞股價】章方良涉嫌走私被捕 辭任金斯瑞主席、傳奇生物董事 （第三版）

【業績│CAR-T股】金斯瑞去年經調整虧損13億 藥明巨諾蝕逾3億

編輯：陳健婷

港股 金斯瑞生物科技（01548） 歐洲

下一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞早餐買2份　送自動泡沫洗手液機　PayMe買仲有9折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）
【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【美股市況】道指跌逾200點　Tesla升3%　Google及Fb跌0.8%（不斷更新）
【美股市況】道指跌逾200點　Tesla升3%　Google及Fb跌0.8%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清