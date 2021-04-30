金斯瑞CAR-T療法在歐洲遞交上市申請 歐洲當局批准加速評估

▲ 金斯瑞CAR-T療法歐洲遞交上市申請。

金斯瑞 （01548） 披露，旗下非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）於4月30日宣布，向歐洲藥品管理局（EMA）提交了上市許可申請，以尋求批准將西達基奧侖賽（cilta-cel）用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤患者。

cilta-cel是一種在研的靶向B細胞成熟抗原（BCMA）嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，用於治療多發性骨髓瘤。上市許可申請基於在美國血液學會（ASH）2020年年會上公佈的1b/2期CARTITUDE-1研究的積極結果，由傳奇生物cilta-cel的合作夥伴Janssen向EMA提交。

傳億騰醫藥今尋求上市聆訊 集資約23億元【下一頁】

金斯瑞稱，EMA人用藥品委員會（CHMP）批准了對上市許可申請的加速評估。當確定某藥品具有重大公共衛生意義和治療創新性，並且可以顯著減少評估上市許可申請的審查時間時，CHMP會批准進行加速評估。cilta-cel此前獲得EMA優先藥物（PRIME）認定。目前，美國食品和藥物管理局（FDA）正在審查基於CARTITUDE-1研究的尋求批准cilta-cel的生物製品許可申請（BLA）。

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編輯：陳健婷