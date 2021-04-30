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【麥當勞優惠】麥當勞早餐買2份　送自動泡沫洗手液機　PayMe買仲有9折

股市 23:25 2021/04/30

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購買2份麥當勞指定早晨套餐（$59起），即送CENTRALIN自動泡沫洗手液機+威露士專用補充裝350毫升。

麥當勞早餐有優惠！麥當勞連同威露士推出母親節優惠，即日起用麥當勞App優惠券，購買2份指定早晨套餐（$59起），即送CENTRALIN自動泡沫洗手液機+威露士專用補充裝350毫升。除此之外，以PayMe買麥當勞早餐還有9折優惠，即$53.1起，便可購買兩份麥當勞早餐和自動泡沫洗手液機套裝，但就要留意禮品數量有限。

麥當勞（美：MCD）早前公布美股業績，首季收入更勝2019年疫情前水平，按年增9%至51.2億美元，盈利則按年增39%至15.37億美元。外電分析，美國近年牽起雞肉漢堡熱潮，包括Chick-fil-A、Popeyes的炸雞漢堡都搶去傳統牛肉漢堡的風頭，麥當勞上季在美國本土推出3款新炸雞漢堡飽，包括類似香港版本脆辣雞腿飽－「 Crispy Chicken Sandwich」，獲得消費者歡迎。

麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，會繼續在全球各地因應文化推出新產品，以加強數碼、外賣和駕駛自取的服務。

相關文章：【業績|美股】麥當勞首季業績超越疫情前、勝預期　「脆辣雞腿飽」成關鍵？

編輯：區嘉俊

著數優惠 PayMe 麥當勞

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