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中國平安附屬擬斥507億人幣 參與北大方正重組 另傳計劃合併兩企證券業務

股樓投資 23:17 2021/04/30

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內險股中國平安(02318)宣布，通過授權旗下平安人壽，聯同珠海華發及深圳深超科技投資，參與北大方正的重組合作。根據《重整投資協議》，重整主體以除方正微電子全部權益以外的保留資產出資設立新方正集團，整體出售給投資者。根據重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽與華發集團（代表珠海國資）將按7：3的比例受讓新方正集團不低於73%的股權。當中平安人壽將以370.5至507.5億元人民幣，對價受讓新方正集團51.1%—70%的股權。中國平安今日收報84.95元，跌1.5%。

【異動股】青啤遭復星減持5%股權 全日跌逾4%  詳情請看【下一頁

中國平安形容，參與方正集團重整，是公司進一步深化醫療健康產業戰略佈局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措。通過將北大醫療產業集團有限公司下屬優質醫療資源與平安保險專業能力、醫療科技能力緊密結合，構建「有場景、有服務、有溫度、有頻率」的醫療健康生態圈，打造公司未來價值持續增長的新引擎，助力「健康中國」建設。

此外，市場傳出作為北大方正重整計劃的一部分，方正證券（滬：601901）部分股權可能獲中國平安收購，中國平安的工作組已經對方正證券進行盡職調查，並考慮將它與平安證券合併，一旦成事，這兩家券商的總資產規模合計超2,450億元人民幣，有望躋身中國規模前十大券商行列。內地上市的方正證券今日收報9.21元人民幣，跌逾3%。

【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 方正證券（滬：601901） 港股

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