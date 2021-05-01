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【5G月費】CUniq正式推出5G服務 30款5G月費計劃低至168元

Hot Talk 09:00 2021/05/01

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中國聯通香港正式推出5G服務。

聯通 （00762） 旗下中國聯通（香港）（CUniq）今日（5月1日）正式在香港推出5G服務，提供3大類共30款5G月費計劃。聯通國際董事長兼總裁孟樹森稱，隨著新冠肺炎疫情的緩和及疫苗的逐步接種，大灣區商業活動正逐漸恢復，對優質的5G通信服務需求與日俱增，相信CUniq全面的5G網絡覆蓋及多元的5G服務計劃，能為本地客戶帶來優質的5G體驗，加快香港實現智慧城市的目標。

CUniq推出的30款5G月費計劃低至每月168元，所有套餐均配有內地和香港共用流量，客戶可在內地實現5G漫遊。CUniq亦推出5G ONE家庭共享計劃，最高數據用量可達220GB，並可額外提供最多4張附屬卡。

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同時，CUniq所有套餐可搭配內地186-1888號段「大灣區至尊一卡兩號」。5G手機合約計劃方面，購買5G手機搭配CUniq高速5G網絡，可享高達10680元話費回贈優惠。

即日起，預先登記客戶可享專人開通服務，其他客戶可於中國聯通香港門市和CUniq網上商城辦理5G服務計劃。

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編輯：陳健婷

港股 中國聯通（00762） 智慧城市 5G

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