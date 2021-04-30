【Archegos斬倉】瑞信新任董事長：全面評估公司戰略

彭博報道，瑞信集團新任董事長表示，在Archegos Capital Management和Greensill Capital帶來的雙重打擊削弱人們對公司的信心后，他計劃對公司的「戰略選擇」進行全面徹底的評估。

接替Urs Rohner擔任瑞銀新一任董事長的Antonio Horta-Osorio周五在年度股東大會上表示，將利用所需要的時間，對瑞信的戰略選擇進行一次深度評估，之後便將定下行動路線，並密切監督行動的執行。

新董事長對首席執行官Thomas Gottstein首先著力平息風波的想法表示支持，稱近期事情的發展讓他留下了「深刻印象」。

此前，韓裔基金經理Bill Hwang管理的家族辦公室Archegos爆倉事件，讓瑞信損失了至少47億美元，衝擊大於任何其他競爭對手的衝擊，而距離這事件幾周之前，瑞信又因為Greensill倒閉，被迫結束與其相關基金。

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編輯：區嘉俊