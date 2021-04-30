  • 25°C
香港時間 : 2021430日 (五) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Archegos斬倉】瑞信新任董事長：全面評估公司戰略

股市 22:26 2021/04/30

分享：

彭博報道，瑞信集團新任董事長表示，在Archegos Capital Management和Greensill Capital帶來的雙重打擊削弱人們對公司的信心后，他計劃對公司的「戰略選擇」進行全面徹底的評估。

接替Urs Rohner擔任瑞銀新一任董事長的Antonio Horta-Osorio周五在年度股東大會上表示，將利用所需要的時間，對瑞信的戰略選擇進行一次深度評估，之後便將定下行動路線，並密切監督行動的執行。

新董事長對首席執行官Thomas Gottstein首先著力平息風波的想法表示支持，稱近期事情的發展讓他留下了「深刻印象」。

此前，韓裔基金經理Bill Hwang管理的家族辦公室Archegos爆倉事件，讓瑞信損失了至少47億美元，衝擊大於任何其他競爭對手的衝擊，而距離這事件幾周之前，瑞信又因為Greensill倒閉，被迫結束與其相關基金。

相關文章：【Archegos斬倉】Archegos爆煲事件續發酵　瑞信再有高層離職

相關文章：【Archegos斬倉】鮑威爾︰事件暴露部分銀行風險管理失靈　惟未升到系統性風險水平

相關文章：【Archegos斬倉】野村上季蝕14億美元　2008年以來最差　Archegos爆倉造成共29億美元損失

編輯：區嘉俊

經濟 家族辦公室

上一篇文章

【美股市況】科技股修復失地　亞馬遜、Tesla升逾2%　蔚來升5%（不斷更新）

下一篇文章

【華融危機】中國華融：無法認同評級下調 指有關判斷過於悲觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【美股市況】科技股修復失地　亞馬遜、Tesla升逾2%　蔚來升5%（不斷更新）
【美股市況】科技股修復失地　亞馬遜、Tesla升逾2%　蔚來升5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）
【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）