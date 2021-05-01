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【騰訊700】騰訊雲連續三屆為廣交會提供雲服務

理財智慧 09:19 2021/05/01

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騰訊（00700）旗下騰訊雲宣布，連續三屆支援中國進出口商品交易會，提供雲服務，為期10日的第129屆廣交會於4月15日至24日在網上舉行，共設置了16大類商品、50個展區，參展商上載產品數量超過270萬件，其中包括82萬項新產品。

透過騰訊雲的技術支援，今屆的參展商透過圖像、文字、影片、3D和VR展示高質量的產品，其中包括2,600個虛擬展廳，提供更多樣化的線上展示形式，提升買家的觀賞及展覽體驗。

騰訊雲國際副總裁譚樂文表示，騰訊雲連續三屆為廣交會提供升級的服務，引證騰訊雲致力於為規模龐大，且重要的活動和展覽提供強大可靠雲技術支援的承諾。此外，最近騰訊雲亦於澳門舉行的世界旅遊經濟論壇， 分享專業知識、經驗和創新意念，期待在全球更多地方為其他會議展覽提供雲服務及支援。」

延伸閱讀：大和指騰訊下半年或推重磅遊戲　現時為買入機會　重申其870元目標價

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 港股

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