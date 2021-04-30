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【印度疫情】單日確診逾38.7萬人　印度新冠疫情緣何反撲？

環球政經 21:40 2021/04/30

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歐美陸續開始解封之際，印度正在遭遇不斷惡化的疫情。根據印度衛生部數據，截至本周五（4月30日）的過去24小時內，印度確診病例和死亡人數再創新高，錄得38.7萬萬宗新增確診和3,498宗死亡個案；自新冠疫情以外，當地累計確診個案已經突破1,800萬宗，至少有20.8萬人死於大流行。專家認為，由於病毒檢測能力有限，再加上偏遠地區數據未能準確紀錄，料印度真實確診人數或遠遠超過官方公布數字。

據當地媒體報導顯示，隨著確診病例不斷增加，印度各大城市相繼出現醫療設施及資源短缺，尤其是用於治療的氧氣嚴重不足，儘管政府已經緊急調用工業用氧，但由於距離遙遠再加上調配預留時間不充足，始終遠水難救近火。據報市場上一罐氧氣的價格已經炒到600美元（約4,650元），是平日價格的十倍，無奈之下民眾只得於社交軟件發聲求助。

包括美國、英國在內的多個國家已經向印度提供援助，英國上周日宣布向印度運送數百台醫療設備，包括3台製氧機、200台呼吸機以及495台氧氣濃縮器；美國則表示會向印度提供可用於生產2,000萬劑阿斯利康新冠疫苗的原材料、100萬個快速診斷試劑盒、1,500萬個N95口罩、以及1,100個可再填充氧氣瓶等。

美國第一批醫療物資抵達印度

變種病毒加速病毒傳播

事實上，在去年9月當地疫情已經見頂，每日確診最多達到約11萬宗後就開始回落，到今年3月初，每日新增確診維持在約1萬餘宗，印度衛生部長Harsh Vardhan甚至公開表示：「印度的疫情將邁向終結」（in the endgame）。緣何到了4月，第二波疫情來勢會如此兇猛？

有分析將原因歸咎於印度本土雙重變種病毒「B.1.617」的蔓延，據報這種病毒較傳統病毒更具傳染性，目前印度多個邦均已出現變種病毒，另外在西部疫情重災區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），當地近期有超過60%的新增確診都是來源於此。更令人憂慮的是，世界衛生組織（WHO）本周二（4月27日）表示，這種變種新冠病毒已經流入包括美國、英國、韓國、德國的等在內的至少17個國家，極有可能威脅全球疫情復甦的進度。

然而變種病毒絕非當地疫情反撲的唯一原因，當地民眾與政府放鬆警惕之際，印度恰逢12年一度的宗教節日「大壺節」，吸引了數百萬民眾參與。印度教教徒認為恆河河水聖潔，相信恆河能夠洗去他們的過往罪孽，因此從3月11日開始後的數周節慶期間，大量印度民眾湧入恆河沐浴，當中大多數人都未曾佩戴口債，亦沒有遵守社交防疫措施，甚至有官員向民眾表示：「聖潔的恆河會沖走病毒」。

民眾於大壺節期間聚集在恆河慶祝

然而從印度疫情數據不難看出，印度疫情正是在大壺節之後開始攀升（見圖）。更加諷刺的是，歷史上在大壺節期間爆發的傳染病大流行不只一次，1867年大壺節節慶期間，一種名為「霍亂」的急性腸道傳染病就是順著當年的朝聖路綫傳播，令25萬人染疾，死亡率高達50%；而1891年、1894年大壺節節慶期間，因「霍亂」死亡的個案分別為16.9萬宗及17.8萬宗。

當地政府有所懈怠

另一方面，從3月27日到4月上旬，印度選舉引發的政治集會也吸引了大量公眾參與，西孟加拉邦（West Bengal）等處於選舉區間的地區，疫情演變狀況明顯更加嚴峻。印度总理莫迪（Narendra Modi）及其所屬的「印度人民黨」（BJP）期間多次舉辦大型競選集會，本周四選舉是選舉投票的最尾階段，莫迪仍然號召民眾外出參與投票。

再者貴為全球最大新冠疫苗生產國，印度已向世界各國出口了總計6,600萬劑疫苗，但當地的疫苗接種量遠遠不足。官方數據顯示，截至本周四，全國僅接種了1.5億劑疫苗，當中不足10％人口已經接種首劑疫苗，僅1.6%人口完成兩劑接種，與當地14億人口規模相差甚遠。

雖然當地政府於本月初已經暫停了印度血清研究所 (SII) 生產的阿斯利康疫苗出口，另外據杜克大學數據吸顯示，印度政府已購買了至少2.055億劑疫苗，躋身全球前十大疫苗採購國，但卻僅能滿足全國8％的人口使用。當局計劃從本周六（5月1日）開始，將疫苗接種範圍擴大到所有18歲以上人士，以求遏止疫情持續惡化。

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編輯：李勝男

疫情 莫迪 選舉 傳染病

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