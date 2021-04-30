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【華融危機】中國華融：無法認同評級下調 指有關判斷過於悲觀

股市 22:08 2021/04/30

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中國華融回應，無法認同評級下調，指有關判斷過於悲觀

惠譽及穆迪早前雙雙下調中國華融 （02799） 及旗下債項的評級。中國華融副總裁兼董秘徐勇力表示，集團無法認同個別國際評級機構下調中國華融主體，及相關債項評級這一行為，認為有關判斷缺乏事實依據、過於悲觀，市場及投資者對此應理性看待。

穆迪下調中國華融評級至Baa1，指其再融資計劃或會被打斷，詳看【下一頁】

徐勇力在接受《上海證券報》專訪時批評，有關評級機構以「政府支持意願不明確」未有下調評級，是缺乏事實依據，又強調集團各項債務均按期足額兌付。不過，他並沒有正面回應記者問題，何時會公布2020年度報告。

華融據指獲國有銀行協助還債，惠譽24小時內三度降華融系公司評級，詳看【下一頁】

據報道指，今年4月1日至28日，集團旗下如期足額兌付9隻到期境內外債券，涉及金額185.62億元人民幣，包括華融國際兌付的6億坡元境外債券，中國華融兌付境內債券64.14億元，華融證券等子公司兌付境內債券92.22億元。

徐勇力形容「行勝於言」，指集團中國華融流動性充足，到期債券亦如期兌付，以實際行動回應了市場擔憂。與此同時，公司目前資金狀況良好，對未來到期債券兌付，已經做出妥善安排和充足準備。

相關文章：【華融危機】據報人行擬透過旗下管理企業收購華融千億資產

【華融危機】羅兵咸永道：華融是單一事件　更多企業債風險曝露長遠利金融健康

記者：梁安琪

港股 穆迪 惠譽 債券 評級機構 中國華融（02799）

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