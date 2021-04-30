【美團3690】大和料美團首季強勁增長 惟反壟斷監管或成隱憂 全日跌近4%

大和發表研究報告指，美團（03690）近日除了有關反壟斷調查的憂慮外，監管調查將對美團的商基礎及外賣收入造成長期隱憂，但預計美團現時的佣金水平將維持穩定，交易額為短期內的主要增長動力。該行又指，美團會加大對社區團購業務的投資，故將公司今明兩年的盈利預測下調20至60億元人民幣，將目標價由500元降至450元，重申「買入」評級。美團全日跌3.6%，報298元，成交45.9億元。

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大和指，社區團購或會成為下一監管目標，現時市場仍處於早期的競爭格局，所以即使美團積極擴張，相信亦仍然合規。預計美團會於5月底公布季績時，提及餐飲外賣業務合規經營變化、美團優選策略及投資計劃、融資資金用途等內容。

大和料，受惠於去年的低基數及內地農曆新年的「就地過年」政策，美團首季餐飲外賣收入將增長114%。受惠於境內旅遊恢復及線下本地服務活動復甦，預計到店、酒店及旅遊業務首季收入則按年增105%。

另外，本周二（27日）美團主要股東之一的紅杉資本在場內以約300.3的平均價出售47.57萬股美團股份，套現1.43億元。現時紅杉資本的持股比例由7.1%降至7.09%。

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