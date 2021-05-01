【母親節Shopping】SHOPLINE推母親節綫上快閃店　吸引逾60商家參加

踏入5月，又是一年一度母親節的月份，各位乖仔乖女又開始要諗買甚麼母親節禮物好呢。在過去一年多，在疫情打擊下，令大眾更習慣網上購物，智慧開店平台SHOPLINE就宣佈，即日起至5月9日，與超過60位店家合作舉辦母親節綫上快閃店，讓大眾即使足不出戶，也能為母親挑選一份別具心思的禮物。

SHOPLINE為Zeek首個本地網店開店平台合作夥伴，而Zeek將為是次活動提供多元化物流服務。終端客戶於SHOPLINE商戶網站下單時，除可直接配送至客戶手上，亦可按地區選取全港超過1,600個Zeek自取點。

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顧客只需購物滿400元，就可享有免運費優惠，網店會自動在同一訂單中購買不同店家商品的顧客，集合貨品一併運送到目的地。

另一方面，為幫助店家推廣商品及提供與消費者互動的機會，SHOPLINE亦分別於4月28日及5月5日晚上與網台啱Channel合作舉行直播活動，由啱Channel藝人推介多款母親節別緻禮物，讓店家免費得到曝光機會，同時在直播當晚下單的消費者，最快24小時內將禮物送到消費者家中。

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記者：張以正