  • 27°C
香港時間 : 2021501日 (六) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【母親節Shopping】SHOPLINE推母親節綫上快閃店　吸引逾60商家參加

理財智慧 11:08 2021/05/01

分享：

踏入5月，又是一年一度母親節的月份，各位乖仔乖女又開始要諗買甚麼母親節禮物好呢。在過去一年多，在疫情打擊下，令大眾更習慣網上購物，智慧開店平台SHOPLINE就宣佈，即日起至5月9日，與超過60位店家合作舉辦母親節綫上快閃店，讓大眾即使足不出戶，也能為母親挑選一份別具心思的禮物。

SHOPLINE為Zeek首個本地網店開店平台合作夥伴，而Zeek將為是次活動提供多元化物流服務。終端客戶於SHOPLINE商戶網站下單時，除可直接配送至客戶手上，亦可按地區選取全港超過1,600個Zeek自取點。

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,見【下一頁】

顧客只需購物滿400元，就可享有免運費優惠，網店會自動在同一訂單中購買不同店家商品的顧客，集合貨品一併運送到目的地。

另一方面，為幫助店家推廣商品及提供與消費者互動的機會，SHOPLINE亦分別於4月28日及5月5日晚上與網台啱Channel合作舉行直播活動，由啱Channel藝人推介多款母親節別緻禮物，讓店家免費得到曝光機會，同時在直播當晚下單的消費者，最快24小時內將禮物送到消費者家中。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

母親節 運輸 網購平台

下一篇文章

【都市診療室】兒童嚴重癲癎性腦病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬