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曾淵滄：新盤開價有增無減

名人薈萃 21:55 2021/04/30

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特區政府推出古洞住宅土地招標，開發古洞是當年梁振英提出的，之後，經過重重困難，至今才正式推出土地招標。新地（00016）以86億元中標，計算起來，呎價7,183元，破了紀錄。據出新地出價比多家測量行的平均估價高出44%，是新地出價過高，還是測量師眼光差？答案在兩、三年後當新地在這幅土地上推出新盤應市時就知道。
新盤開價愈來愈驚人
許多年前，啟德土地推出招標，呎價約5,000元就成交，後來，海南航空出呎價1.3萬元投地，市場嘩然。之後，海南航空財務出了問題，把土地轉賣，結果，承購者出價全都超過海南航空當初的出價。這說明海南航空最初出價並非錯誤地出了天價，而是其餘的地產商在那個時候眼光不夠，那段時間，只有嘉華國際（00173）曾經利用海南航空沒參與投標的空檔，成功以呎價1萬元中標啟德的一幅土地，如今，啟德新盤呎價最低也超過2萬元。近日，元朗有新盤平均呎價也是2萬元。元朗呎價2萬元，古洞正準備建地鐵站，建成之後，古洞新盤是不是該與元朗新盤相等？
現在，新盤開價愈來愈驚人，但是，盡管驚人，依然暢銷。路勁（01098）在黃竹坑地鐵站旁開新盤，呎價2.97萬，最便宜的單位，僅僅一房，售價1,146萬，也成功賣掉。才不久之前，金融管理局旗下的按揭保險公司推出1,800萬元以下的樓盤，可借按揭9成，800萬元至1,000萬元可供按揭8成。現在，黃竹坑新盤最便宜的單位已在1,000萬元之上。年輕的首次置業者今後想在地鐵站上蓋買樓恐怕很難了，將來如果古洞新盤最低呎價2萬元，則800萬元最多只能買400平方呎。當然就只有一房罷了。黃竹坑這個新盤，售價1,146萬元的單位，面積只有386平方呎，還小於400平方呎！
私人住宅土地減少
新盤的確可以賣得貴一些，理由是開價就算超過1,000萬元，依然有地產商為買樓者提供按揭。因此，不論樓價高低，依然可以借到錢。二手樓就可以尋找低於800萬元或低於1,000萬元的單位，才能透過按揭保險借到9成或8成的按揭，一超過1,000萬元，就難得多了，只能靠父幹了。
現在，特首林鄭月娥已正式地執行她之前所說的新政策，即政府土地的7成將用來興建公共房屋，只有3成用來興建私人住宅。很明顯地，私人住宅土地供應會大大地減少，地產發展商若再不大膽出價，最終會淪為無地可發展的地產「發展商」。這也包括有大量農地的地產商，因為補地價也不會便宜。

本文節錄自706期WEALTH 置業安居

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撰文 : 曾淵滄

元朗 海南航空 路勁 成交 啟德 農地 土地供應 發展商

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