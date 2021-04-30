京東物流上市擬獲批 計劃最快下周IPO路演

京東(09618)旗下京東物流據外媒引述消息人士指出，已接獲聯港交所批准的上市申請，並計劃最早於下星期展開IPO路演，估值目標達400億美元。據報，京東物流的上市集資規模達30億美元至40億美元。高盛和海通國際為是此IPO的保薦人，而瑞銀將擔任財務顧問。

此前有報道指，京東物流於5月招股及掛牌，若成功上市後，將成為京東系第三家在港上市公司。另一方，京東物流於2018年的一輪私募融資中籌集了25億美元，當時估值為大約135億美元。

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責任編輯：陳子謙