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【螞蟻集團】網商銀行去年賺近13億按年持平 不良率1.52%、小微客戶數增近7成

股市 20:42 2021/04/30

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網商銀行去年淨利潤錄得12.85億人民幣，按年基本持平。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團發起成立的網商銀行公佈，去年淨利潤錄得12.85億元（人民幣，下同），按年基本持平，主要由於大幅向小微讓利。截至去年底，網商銀行服務小微客戶數增長近7成，累計服務小微企業和個人經營者3507萬戶。疫情衝擊下，小微客戶不良率保持在1.52%的較低水平。

內地首家互聯網銀行網商銀行表示，2019年網商銀行無接觸貸款累計服務的小微客戶數為2087萬，成為全球服務小微最多的銀行，2020年該數字增至3507萬，淨增1420萬。行長金曉龍指，去年小微客戶數大幅增長，主要得益於開放銀行生態和深耕農村金融服務的戰略。截至去年底，網商銀行與超過700家金融企業合作，讓全國7成小店獲得貸款額度。

傳阿里高層今年凍薪　望挽留人才大量初級職員獲加薪【下一頁】

網商銀行續指，1.52%的不良率顯示出全國疫情後的經濟恢復能力、小商家群體的信用水平超出預期。「小微貸款歷來是難啃的『硬骨頭』，需求『短小頻急』，且違約風險在各類貸款中相對偏高。而2020年中國的小微企業，尤其是承擔就業底盤的小店經濟，全年主動守信率仍達到98%，成為經濟強勢反彈的排頭兵。」

金曉龍續指，除了繼續支持小店經濟發展，探索數字供應鏈金融等，將重點發力農村金融。「今年是網商銀行成立的第六年，預計到十周年時，網商銀行將與2000個涉農縣區達成戰略合作，縮小城鄉金融差距，解決農村信貸最後一公里難題。」

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編輯：陳健婷

港股 阿里巴巴－SW（09988）

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