【職場熱話】遇女上司常佔便宜 叫下屬網購後賴帳 網民：不要再跟她有金錢關係

有時候遇上一些女上司很頭痛？近日有網民於網上討論區發帖，指女上司很喜歡貪小便宜，之後又不付錢或找藉口，甚至用一張快將過期的自助餐優惠券請同事食，問有沒有人上司是這麼「家庭主婦」？

按圖了更多，樓主經歷：

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此帖文一出，有網民搞笑回應，指女上司當樓主是「觀音兵」，樓主回應道，你不要取笑我啦！為了這工作「死忍」而已。有網民生氣說：「有沒有搞錯？食東西不付錢？下次大聲問她拿錢。她知你家境不錯？你是她下屬，本應知道你人工不高，工作是為了錢，以後不要幫她買東西。」

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另有網民替樓主感到不值，既然你上司臭名昭著，不要再跟她金錢關係。樓主說：「有九成同事都出事，有一成同事沒有理她，但那一成的同事全都被她玩弄，她會找藉口叫那些不給她著數的同事做很多工作。」

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責任編輯：陳頌潔