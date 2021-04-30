  • 25°C
香港時間 : 2021430日 (五) 22:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】遇女上司常佔便宜 叫下屬網購後賴帳 網民：不要再跟她有金錢關係

理財智慧 21:07 2021/04/30

分享：

有時候遇上一些女上司很頭痛？近日有網民於網上討論區發帖，指女上司很喜歡貪小便宜，之後又不付錢或找藉口，甚至用一張快將過期的自助餐優惠券請同事食，問有沒有人上司是這麼「家庭主婦」？

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【著數優惠】領展推逾1400萬「喜筷」中式酒樓餐飲優惠 消費滿100或500元可獲同等價值現金券    【下一頁

此帖文一出，有網民搞笑回應，指女上司當樓主是「觀音兵」，樓主回應道，你不要取笑我啦！為了這工作「死忍」而已。有網民生氣說：「有沒有搞錯？食東西不付錢？下次大聲問她拿錢。她知你家境不錯？你是她下屬，本應知道你人工不高，工作是為了錢，以後不要幫她買東西。」

【優惠著數】HK Express明早推早鳥優惠　直飛日本$288起 你又搶唔搶？ 【下一頁】   

另有網民替樓主感到不值，既然你上司臭名昭著，不要再跟她金錢關係。樓主說：「有九成同事都出事，有一成同事沒有理她，但那一成的同事全都被她玩弄，她會找藉口叫那些不給她著數的同事做很多工作。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

網上討論區 職場文化 自助餐

上一篇文章

【異動股】青啤遭復星減持5%股權 全日跌逾4%

下一篇文章

【美股焦點】就Spotify投訴蘋果許可協議　歐盟控蘋果違反競爭法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症