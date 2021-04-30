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【港元存款】3月港元存款單月少1400億元　金管局：續受新股活動影響

宏觀解讀 20:16 2021/04/30

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金管局公布3月貨幣統計，繼續受大型新股認購活動的資金進出影響。3月份，銀行存款總額按月減少約1418億元或1%，單計港元存款則流失1406億元或1.8%。若撇除新股認購活動因素，期間的存款總額及港元存款跌幅則減至0.2%及0.4%。人民幣存款方面，3月份人民幣存款按月增加1.5%至7,725億元人民幣。

總結今年第1季，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.7%。撇除新股認購貸款所產生的存款，則分別上升0.9%及2.1%。

阮國恒認為，拆息再下行空間不大【下一頁】

金管局稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

貸款方面，撇除新股認購貸款，3月貸款與墊款總額上升0.7%，由年初截至3月底計則上升2.4%。隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，3月份貸款與墊款總額則按月下跌0.4%。

此外，截至第1季末，負資產住宅按揭貸款宗數67宗，較2020年第4季末的185宗減少，個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

相關文章：【黃馮律師行後遺】金管局研修改樓宇買賣機制　傳讓銀行間不經律師行過數

金融機構 人民幣 負資產 按揭貸款 按揭保險 港元 香港金融管理局 銀行

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