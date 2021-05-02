【陽光旅途@iM網欄】西安城外歷史豐 華山乾陵兵馬俑

上星期和大家提到要了解中國歷史，應該先去西安，但參觀完西安城區的景點後，若想更深入點看看其他古蹟，就需要到城外走走。今天為大家推介兩條路線：往西線到咸陽看到唐代乾陵、永泰公主墓，再到寶雞市看法門寺及登上太白山；或是東線則到臨潼區看華清池、兵馬俑，再登華山論劍！當然有時間的話就兩條路線都該去！

西線可先往咸陽參觀唐高宗李治和女皇武則天的合葬的乾陵。乾陵以山為陵，依梁山而建，座北向南，由內外兩城組成，占地甚廣。現在外城的遺跡已消失了，但內城遺跡仍保存完好。乾陵是“唐十八陵”中保存最完整的一座帝皇陵園，也是中國歷史上唯一一座兩個皇帝的合葬墓。沿著中央的神道往主陵墓走去，兩旁有華表、飛馬、朱雀各1對，仗馬及牽馬人5對，翁仲10對；碑1對，為無字碑及述聖記碑，共有三道門闕，還有左右排列當時臣服於唐朝的外國君王石像61座。另外還可以參觀乾陵17座陪葬陵墓之一的永泰公主墓。永泰公主是唐中宗李顯的第七個女兒，死時年僅17歲。其墓穴是用磚砌的，墓內兩旁洞牆內有6個小龕，裡面放著彩繪陶俑、騎馬俑、三彩馬及陶瓷器皿等隨葬品，造型逼真、工藝精湛。之後可到寶雞市參觀安置釋迦牟尼真身舍利、始創于東漢的法門寺。要走進法門寺，必先走過長長的佛光大道，兩旁有多尊巨型佛像，盡頭是合十舍利塔。現寺內佔地面積100余畝，擁有24座院落。除了佛指舍利外，寺內的地宮收藏的珍寶之多，亦令人目眩。西線的終點是海拔3767米的太白山，因山頂終年積雪，銀光四射，故稱太白，可乘坐纜車飄然而上，不但可代步，還可凌空欣賞浩瀚壯觀的萬畝杜鵑，太白雲海及冰川遺跡等奇觀。

▲ 西安鐘樓夜色

東線則可先到華清宮遊覽，根據記載，該泉最早被發現於西周時期，到唐太宗貞觀十八年在驪山建湯泉宮，到天寶六年改名華清宮，並進行了大規模擴建，成為皇家溫泉度假別墅和行宮別苑。可惜除了那些禦湯是真遺跡外，其他所有的建築全是現代重新修建的，雖然已盡量模仿唐朝的建築，很難讓人聯想到詩詞中的那種「溫泉水滑洗凝脂」的貴妃出浴畫面。之後當然是重頭戲-兵馬俑。兵馬俑是秦始皇陵的一部分陪葬坑。1987年，被列入世界文化遺產的保護名錄，先後有200多位國家元首參觀訪問，是世界考古史上最偉大的發現之一，被譽為「世界第八大奇蹟」。據《史記》記載：秦始皇從13歲即位時就開始營建陵園，由丞相李斯主持規劃設計，大將章邯監工，修築時間長達58年之久。秦始皇陵兵馬俑陪葬坑坐西向東，三坑呈品字形排列。總面積足有50多個籃球場那麽大。俑坑內有8千多個兵馬俑。這些兵馬俑和真人是一比一的大小，用陶泥做成，原來都是有顏色的，可惜打開墓穴後，兵馬俑的顏色迅速退去，亦因此考古學家已暫停挖掘其他未出土的文物，以免破壞。當親眼目睹這些象徵秦王朝百萬雄師的兵馬俑，其震撼力遠高於我的想像。東線的最後一站，亦是使人神往的華山。華山海拔2200米，在五嶽之中，華山以險著稱，登山之路蜿蜒曲折，到處都是懸崖絕壁，所以有「自古華山一條道」之說。華山五峰中又以東峰（朝陽）、西峰（蓮花）、南峰（落雁）三峰較高：東峰是淩晨觀日出的佳處，西峰的東西兩側狀如蓮花，是華山最秀奇的山峰，南峰落雁是華山最高峰。三峰以下還有中峰（玉女）和北峰（雲台）兩峰。玉女峰相傳曾有玉女乘白馬入山間。雲台峰頂平坦如雲中之台，著名的「智取華山」的故事就發生在這裏。華山的名勝古跡也很多。廟宇道觀、亭台樓閣、雕像石刻隨處可見，華山上比較著名的古跡有玉泉院、真武宮、金天宮等景點。遊覽華山有很多方法，我就選乘了纜車，到達西峰山頂附近再步行去了南峰和西峰。我在山上碰到有些年青人是清晨就步行去東峰看日出的。南峰是華山最高，亦是在射雕英雄傳中論劍的地方，在這裡可見金庸先生親自提字的「華山論劍碑」。

▲ 陝西省博物館內的唐代文物展覽

▲ 博物館外與兵馬俑複製品合照

▲ 唐高宗乾陵

西安及其周邊地區就好像是一個開放式的中國歷史博物館，喜歡歷史的朋友，一定不能錯過！

▲ 忘記介紹的回民美食街

▲ 華清宮仿古建築禦湯

▲ 從出土圖片中可看到兵馬俑原來是有顏色的

▲ 貴妃出浴的海棠湯遺址

▲ 華山筆直險要的西峰

▲ 金庸先生提字的「華山論劍碑」於華山之巔

▲ 使人震撼的秦始皇兵馬俑

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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