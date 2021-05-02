  • 29°C
香港時間 : 2021502日 (日) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陽光旅途@iM網欄】西安城外歷史豐 華山乾陵兵馬俑

名人薈萃 13:00 2021/05/02

分享：

上星期和大家提到要了解中國歷史，應該先去西安，但參觀完西安城區的景點後，若想更深入點看看其他古蹟，就需要到城外走走。今天為大家推介兩條路線：往西線到咸陽看到唐代乾陵、永泰公主墓，再到寶雞市看法門寺及登上太白山；或是東線則到臨潼區看華清池、兵馬俑，再登華山論劍！當然有時間的話就兩條路線都該去！

 

西線可先往咸陽參觀唐高宗李治和女皇武則天的合葬的乾陵。乾陵以山為陵，依梁山而建，座北向南，由內外兩城組成，占地甚廣。現在外城的遺跡已消失了，但內城遺跡仍保存完好。乾陵是“唐十八陵”中保存最完整的一座帝皇陵園，也是中國歷史上唯一一座兩個皇帝的合葬墓。沿著中央的神道往主陵墓走去，兩旁有華表、飛馬、朱雀各1對，仗馬及牽馬人5對，翁仲10對；碑1對，為無字碑及述聖記碑，共有三道門闕，還有左右排列當時臣服於唐朝的外國君王石像61座。另外還可以參觀乾陵17座陪葬陵墓之一的永泰公主墓。永泰公主是唐中宗李顯的第七個女兒，死時年僅17歲。其墓穴是用磚砌的，墓內兩旁洞牆內有6個小龕，裡面放著彩繪陶俑、騎馬俑、三彩馬及陶瓷器皿等隨葬品，造型逼真、工藝精湛。之後可到寶雞市參觀安置釋迦牟尼真身舍利、始創于東漢的法門寺。要走進法門寺，必先走過長長的佛光大道，兩旁有多尊巨型佛像，盡頭是合十舍利塔。現寺內佔地面積100余畝，擁有24座院落。除了佛指舍利外，寺內的地宮收藏的珍寶之多，亦令人目眩。西線的終點是海拔3767米的太白山，因山頂終年積雪，銀光四射，故稱太白，可乘坐纜車飄然而上，不但可代步，還可凌空欣賞浩瀚壯觀的萬畝杜鵑，太白雲海及冰川遺跡等奇觀。

西安鐘樓夜色

 

東線則可先到華清宮遊覽，根據記載，該泉最早被發現於西周時期，到唐太宗貞觀十八年在驪山建湯泉宮，到天寶六年改名華清宮，並進行了大規模擴建，成為皇家溫泉度假別墅和行宮別苑。可惜除了那些禦湯是真遺跡外，其他所有的建築全是現代重新修建的，雖然已盡量模仿唐朝的建築，很難讓人聯想到詩詞中的那種「溫泉水滑洗凝脂」的貴妃出浴畫面。之後當然是重頭戲-兵馬俑。兵馬俑是秦始皇陵的一部分陪葬坑。1987年，被列入世界文化遺產的保護名錄，先後有200多位國家元首參觀訪問，是世界考古史上最偉大的發現之一，被譽為「世界第八大奇蹟」。據《史記》記載：秦始皇從13歲即位時就開始營建陵園，由丞相李斯主持規劃設計，大將章邯監工，修築時間長達58年之久。秦始皇陵兵馬俑陪葬坑坐西向東，三坑呈品字形排列。總面積足有50多個籃球場那麽大。俑坑內有8千多個兵馬俑。這些兵馬俑和真人是一比一的大小，用陶泥做成，原來都是有顏色的，可惜打開墓穴後，兵馬俑的顏色迅速退去，亦因此考古學家已暫停挖掘其他未出土的文物，以免破壞。當親眼目睹這些象徵秦王朝百萬雄師的兵馬俑，其震撼力遠高於我的想像。東線的最後一站，亦是使人神往的華山。華山海拔2200米，在五嶽之中，華山以險著稱，登山之路蜿蜒曲折，到處都是懸崖絕壁，所以有「自古華山一條道」之說。華山五峰中又以東峰（朝陽）、西峰（蓮花）、南峰（落雁）三峰較高：東峰是淩晨觀日出的佳處，西峰的東西兩側狀如蓮花，是華山最秀奇的山峰，南峰落雁是華山最高峰。三峰以下還有中峰（玉女）和北峰（雲台）兩峰。玉女峰相傳曾有玉女乘白馬入山間。雲台峰頂平坦如雲中之台，著名的「智取華山」的故事就發生在這裏。華山的名勝古跡也很多。廟宇道觀、亭台樓閣、雕像石刻隨處可見，華山上比較著名的古跡有玉泉院、真武宮、金天宮等景點。遊覽華山有很多方法，我就選乘了纜車，到達西峰山頂附近再步行去了南峰和西峰。我在山上碰到有些年青人是清晨就步行去東峰看日出的。南峰是華山最高，亦是在射雕英雄傳中論劍的地方，在這裡可見金庸先生親自提字的「華山論劍碑」。

陝西省博物館內的唐代文物展覽

博物館外與兵馬俑複製品合照

唐高宗乾陵

 

西安及其周邊地區就好像是一個開放式的中國歷史博物館，喜歡歷史的朋友，一定不能錯過！

忘記介紹的回民美食街

華清宮仿古建築禦湯

從出土圖片中可看到兵馬俑原來是有顏色的

貴妃出浴的海棠湯遺址

華山筆直險要的西峰

金庸先生提字的「華山論劍碑」於華山之巔

使人震撼的秦始皇兵馬俑

 

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

最新專欄文章 更多

【陽光旅途@iM網欄】千年古都長安城 古今中外皆聞名
2021/04/25
【陽光旅途@iM網欄】千年古都長安城 古今中外皆聞名
【陽光旅途@iM網欄】高空驚魂 驚險飛行經歷
2021/04/13
【陽光旅途@iM網欄】高空驚魂 驚險飛行經歷
【陽光旅途@iM網欄】耶穌受難與復活 耶路撒冷神蹟地
2021/04/05
【陽光旅途@iM網欄】耶穌受難與復活 耶路撒冷神蹟地
【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（下）
2021/03/28
【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（下）
【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（上）
2021/03/26
【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（上）
歷史科 博物館 文娛藝術 古蹟 纜車 山頂 中國

上一篇文章

騰訊因未按要求申報經營者集中　被國家市場監管總局開罰

下一篇文章

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常飲墨紅玫瑰花茶，女士容顏可回到妙齡少女
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62公里環香港島賽　由實體突變虛擬 臨時沒有現場補給　多人退出比賽
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62公里環香港島賽　由實體突變虛擬 臨時沒有現場補給　多人退出比賽