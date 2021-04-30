【買樓理財】放棄鑽石廳屋苑　揀靚則兼有會所私樓　花逾千萬買鑽石山盤

路勁地產、平安不動產及港鐵合作發展，位於黃竹坑站的港島南岸第一期晉環，收逾5,500個認購登記，超額認購近22倍，暫成今年新盤票王。不少代理指，晉環帶動整個市場，令不少買家加快入市。

富誠地產高級客戶主任林凱薇說，鑽石山帝峯豪苑高層A室，實用面積675平方呎，三房間隔，座向東南，日前以1,130萬元易手，實用呎價16,741元。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨企理，外望斧山道運動場。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據了解，原業主於2009年08月以460萬元購入上址，持貨12年，現賬面賺約670萬元，物業期內升值約1.5倍。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機