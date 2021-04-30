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【買樓理財】放棄鑽石廳屋苑　揀靚則兼有會所私樓　花逾千萬買鑽石山盤

股樓投資 20:31 2021/04/30

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路勁地產、平安不動產及港鐵合作發展，位於黃竹坑站的港島南岸第一期晉環，收逾5,500個認購登記，超額認購近22倍，暫成今年新盤票王。不少代理指，晉環帶動整個市場，令不少買家加快入市。 

富誠地產高級客戶主任林凱薇說，鑽石山帝峯豪苑高層A室，實用面積675平方呎，三房間隔，座向東南，日前以1,130萬元易手，實用呎價16,741元。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨企理，外望斧山道運動場。

    點擊圖片放大
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據了解，原業主於2009年08月以460萬元購入上址，持貨12年，現賬面賺約670萬元，物業期內升值約1.5倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 帝峰豪苑 鑽石山

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