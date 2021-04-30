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【美股焦點】就Spotify投訴蘋果許可協議　歐盟控蘋果違反競爭法

環球政經 20:42 2021/04/30

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Spotify曾於兩年前向歐盟提出控訴，指蘋果（AAPL）存在不公平競爭行為，經過反壟斷調查後，本周五（4月30日）歐盟反壟斷監管機構正式起訴蘋果公司涉嫌壟斷，指蘋果利用旗下應用商店（App Store），在串流音樂平台當中「濫用主導地位」。

歐盟競爭政策主管委員Margrethe Vestage表示，目前初步發現，蘋果影響用戶使用串流音樂平台時產生了相當大的作用，並蘋果指在這一市場內處於壟斷地位，違反了歐盟競爭規則。歐盟認為，在Apple Music與其他串流音樂平台競爭時，蘋果應用商店（App Store）抽取高佣金，同時禁止他們告知用戶可選用其他音樂串流平台的選項，令其他音樂串流平台遭受不公平競爭。

在歐盟發出聲明後，蘋果對此回應稱，歐盟關於Spotify控訴蘋果一事的決定「與公平競爭背道而馳」。蘋果還表示，Spotify已經成為全世界最大的音樂串流平台，對自己在當中扮演的角色表示驕傲，又指Spotify想要從App Store獲得好處，但又不認為自己需要為之付出代價。

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編輯：李勝男

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